FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Elutuba kunagises lapsepõlvekodus, kus on taaselustatud 60 aasta tagune miljöö

Kui enamasti üritatakse elutoa renoveerimisel anda ruumile uus ilme, siis selles konkursile saabunud elutoas on püütud hoopis elustada 60 aasta tagune miljöö ning kujundada tuba täpselt selliseks, nagu see kunagi ammu oli. Konkursile pildid saatnud Maris meenutab, et tema isa ehitatud maja valmis 1961. aastal ning kogu tema lapsepõlv möödus selles majas. Täiskasvanuna sai vahepeal elatud ka korteris, kuid lõpuks sai jälle tagasi lapsepõlvekoju tuldud. Peale vanemate lahkumist hakati kunagist miljööd mälestuste põhjal taastama. Õnneks oli suurem osa sisustusest alles hoitud kõrvalhoonetes ning seda sai aastakümneid hiljem uuesti kasutada. Vaid üksikud esemed nagu näiteks antiikkapid on pärit antiigilaost. Maja algupärane pehmemööbel sai uue kanga, hästi säilinud kardinad ja ema tehtud linikud võeti kohe kasutusse. Kõik väiksemad detailid nagu vaasid ja nipsasjad on pärit emalt ja vanavanematelt.