Kuidas kujundada kodu, mis mõjuks ka 10 aasta pärast stiilselt ja värskelt

Kuigi väline ilu ja harmoonia on olulised, ära unusta, et kodu on ikkagi koht, kus lihtsalt peab end mugavalt tundma! Olgu tegu köögi, diivani või voodiga — kõige tähtsam on mugavus, kvaliteet ja vastupidavus. Mõni mööbliese võib poes väga hea hinnaga saadaval olla ja ka ruumis ka väga lahe välja näha, kuid oma mugavuselt ei pruugi ta just parim variant olla. Enne kui tormad impulssostu tegema mõtle sellele, et kõik, mis sa koju soetad, jääb sinna tõenäoliselt küllaltki pikaks ajaks. Reeglina on mugavuse taga ka hea ja praktiline disain, mis ongi üldjuhul ajaüleseks väärtuseks.