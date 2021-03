Levinud vead, mida diivani valikul tegema kiputakse

Soodne hind on hea argument, ent diivani kvaliteedi, nagu öeldud, määravad materjalid. Seetõttu uuri müüjalt või tootja kodulehelt järele, millest diivan koosneb — millest on tehtud karkass, millest täidis, millised on vedrud. Juba poes krigisev või logisev diivan on valik, mida arukas inimene ei tee. Samuti proovi järele istmeosa, selja- ja käetugede pehmus ning see, et raami osad või vedrud kuskilt läbi polstri tunda ei anna. Puitlaastplaat ja plastmass on kergelt katkiminevad materjalid, sestap eelista täispuitu.