Kuidas ise põrandat plaatides hea tulemus saavutada?

Segu tuleb panna piisavalt palju, et plaadialune ala oleks kaetud. Kui oled plaadi segule surunud, siis korista pahtlilabidaga üleliigne segu külgedelt ära, et põrand oleks ühtlaselt sile ka teise plaadireaga alustades. Jälgi, et kahe plaadi vahelt ei hakkaks plaatimissegu väja pressima — siis on segu liiga palju ning see teeb hiljem nii vuugiristide eemaldamise kui ka vuukimise raskeks. Lähemalt saad õigest kogusest aimu artikli all olevast videost. Kindlasti tasub kõrval hoida mõni niiske lapp või vana froteerätik, millega on mugav plaatidele läinud segu kohe maha pühkida. Hiljem, kui segu on kuivanud, on seda tööd juba märksa keerulisem teostada. Maha laotud plaadid olgu juba kohe maksimaalselt puhtad!