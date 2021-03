ENNE JA PÄRAST | Vana köögimööbel sai uhke rohelise kuue

1. etapp on selgitada välja, mis materjalist su köök on. Millised on head ja millised on vead. Mõtle läbi, kas soovid värskendada olemasolevaid käepidemeid, tasapinda või tagumist seina. Mõtle välja toonid ja stiil. Planeeri, kogu inspiratsiooni või jää oma maitsele kindlaks. Sinu köök on SINU köök ja Fusion mineraalvärviga on seda võimalik iga kell jälle värskendada. Selgita välja, kas su köök käib lihtsalt pusledeks, sest mõnda asja on mugavam värvida nii, et see on tasapinnale laotatud. Mõtle välja, kas soovid värvida pintsli või rulliga.