FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Helge ja valge elutuba eestiaegses puitmajas

Konkursile laekus üks helge ja põhjamaine elutuba, mis on sisse seatud 1930ndatel ehitatud puitmajja Kristiines. Korter renoveeriti mõned aastad tagasi eesmärgiga, et tube saaks alati vastavalt vajadusele ja soovile ümber disainida. "Kõige enam hindame avarust ja valgeid seinu, sest siis saab teiste elementidega meeleolu luua. Hetkel annavad kontrasti mustad detailid ja hubasust lisavad rohelised toonid," lisab konkursile pildid saatnud perekond Loss, kes ise oma kodu naljatledes "Losside lossiks" kutsuvad.



Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!