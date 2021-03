Soovid, et köök näeks välja nagu sisustusajakirjas? Seitse nõuannet, mida järgida!

Reeglina on silmale ilus köök ka praktiline ning igal asjal on oma loogiline koht. Kui planeerid kööki, siis ära unusta, et olulisemad tegevused on selles ruumis söögitegemine ja koristamine. Mõtle, kas on hea mõte paigaldada kraanikauss näiteks just köögisaarele, kui see on pidevalt kuhjunud mustade nõudega? Võib-olla on hea mõelda kahele kraanikausile, millest ühte saad kasutada toidu valmistamiseks ja teist mustade nõude pesemiseks? Köök peaks olema kindlasti inimese vajadusest lähtuv, mitte üksnes kaunis disainielement. Sümmeetria on kena ja loomulikult võiks paigaldada kraanikausi köögisaare keskele, kuid samas on oluline mõelda, kas mõlemale poolele kraanikaussi jääb piisavalt ruumi toidu valmistamiseks. Kui köögisaar poole väga suur, on mõttekas paigaldada kraanikauss ühte äärde, sest nii jääb teisele poole piisavalt ruumi kõigeks muuks.