FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Pisikesele pinnale kujundatud valgusküllane elutuba

Konkursile saabus üks põnev elutuba, mis asub pisikeses ja kompaktses väikeelamus. Väheste ruutmeetrite kiuste on sinna loodud avar ning moodsalt hubane interjöör, kus on maitsekalt kokku segatud modernsed lahendused ja maalähedased materjalid. Ruumi muudavad valgusküllasemaks suured maast laeni aknad. Kõige enam hinnatakse oma elutoa puhul enda kätetööd lae ja telekaaluse lahenduses.



Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!