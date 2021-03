HINNAVÕRDLUS | Mis hinnaga saab kahetoalise korteri üürida Eesti suuremates linnades?

Tartu soodsaima üürikorteri saab kätte hinnaga 200 eurot kuus. 30 ruutmeetrine korter on lihtne, kuid kõik eluks vajalik on seal olemas. Korter on täielikult möbleeritud ja keskküttega.Huvi korral vaata lähemalt SIIT .

Kalleim pealinna kahetoaline korter asub Rotermanni kvartalis ning selle eest küsitakse 2000 eurot kuus. Tegu on ruumika elamisega, suurusega 59,6 m². Lisaks elamispinnale kuulub korteri juurde ka rõdu ning privaatne katuseterrass (kokku 63,7 lisaruutmeetrit). Korteris on kasutatud kvaliteetseid viimistlusmaterjale ning eritellimusmööblit ja mainekaid kodusisustusbrände. Täislahendustega korteri kontseptsioon on kokku pandud koostöös sisearhitektiga. Korteriga saad tutvuda lähemalt SIIN .

Foto: Tartu kalleim üürikorter

Kalleim Tartu korter asub Tähe tänaval ja selle eest tuleb välja käia 700 eurot kuus. Korter on täielikult sisustatud mõeldes üürilise maksimaalsele mugavusele ning kodu kroonib avar rõdu. Huvi korral vaata lähemalt SIIT.

Pärnu

Pärnus on pikaajaliste üürikorterite leidmine olnud alati paras peavalu, sest enamik üürileandjaid eelistavad korteri rannahoojal suurema summa eest suvitajatele välja rentida. Siiski on pandeemia toonud turule rohkem pikaajalisi üürnikke otsivaid kortereid. Kõige soodsama 2-toalise korteri saab kätte 250 euro eest kuus, mis on küll mõnevõrra kallim, kui Tallinnas ja Tartus. Korter asub Pärnu kesklinnas. Ruutmeetreid on korteris 39 ja poolte kokkuleppel on lubatud ka viisakalt käituvad lemmikloomad. Vaata lähemalt SIIT.

Foto: Kalleim kahetoaline üürikorter Pärnus.

Pärnu kõige kallim pikaajalisele rendile antav 2-toaline üürikorter on sisse seatud rannarajooni uude kortermajja. Ruutmeereid on korteris 39,3 ja kuuüüri küsitakse vaid 500 eurot, mis on võrreldes Tallinna ja Tartuga oluliselt soodsam. Ka käärid Pärnu soodsaima ja kalleima korteri vahel ei ole sugugi suured. Lisainfot vaata SIIT.

Narva

Narvas on saadaval suur valik kahetoaliseid kortereid, mille rendihind jääb vaid saja ja kahesaja euro vahele. Soodsaima neist saab kätte kõigest saja euroga kuus. Korter asub staliniaegses majas ning elamises on ruutmeetreid 50,4. Korter on renoveeritud ja möbleeritud. Lisainfot vaata SIIT.

Foto: Narva kalleim kahetoaline üürikorter.





Kalleima Narva kahetoalise korteri eest küsitakse 600 eurot kuus ning ruutmeetreid on elamises 45,2. Kõrgete lagedega korteri juurde kuulub lisaks ka kaks rõdu. Korter on täielikult renoveeritud ja sisustatud. Kuulutusega saad lähemalt tutvuda SIIN.