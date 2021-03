Ehitusprojekt, ehitus- ja kasutusluba. Mida panna tähele, et tulevasest majast saaks unelmate kodu?

Kui esialgsed kalkulatsioonid tehtud ja tundub, et rahakott eramu püstipaneku välja veab, siis pole muud, kui liikuda oma kodu ehitamise järgmisse etappi. Seada sammud arhitekti juurde, kes soovid ära kuulab ja n-ö maja valmis joonistab, või kataloogimajade müüja juurde. Hirmu, et viimase puhul vaid stamplahendustega leppida tuleb, pole tunda vaja. Vähemasti siis, kui valida majamaterjaliks poorbetoon, mis annab hulga võimalusi juba valmis projekti oma soovide järgi sättida.

Et soovid planeerimisfaasis ja nädal enne ehituse algust muutuvad, selles pole midagi hirmsat. Hirmus on, kui neist ei räägita just siis, vaid kogu ülejäänud elu ja igas peolauas. Niisiis ihaldusväärse maja saab vaid see, kes julgelt projekteerimisel kaasa mõtleb ja end summagi tagasi ei hoia – seda soovitavad teha saates nii arhitekt kui ka majaehitaja.