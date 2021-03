Kuidas teha palkmaja siseseinale "kevadist suurpuhastust"?

Kevadine siseseinte puhastamine on paras ettevõtmine ja ühe umbes 130 ruutmeetrise maja seinte puhastamiseks palkhaaval kulub ühel inimesel üldjuhul terve tööpäev. Võid ka koristusfirma peale tellida, ent enne veendu, et nad kasutavad puhastamiseks ainult looduslikke vahendeid või on valmis tegema seinu puhtaks sinu näpunäidete järgi, sest koristusfirmadel on palkmaja seintega vähe kogemusi. Kõige parem on aga teha see suur töö ise ära, nii saad seinad täpselt nii puhtaks, kui ise soovid, ja just nii, nagu soovid. Siseseinte puhastamist on hea teha soojema kevadise kuiva ilmaga, mil saad hoida uksi lahti. Mugav õues rätikut raputamas käia ja liigne niiskus läheb ka majast kiiremini välja.

Mida ei tohiks teha?

Üldiselt peaks loobuma tolmuharjast — see lennutab tolmu igale poole mujale laiali ja palke see puhtaks ei tee. Linaõliga viimistletud palk ei ole supersile ja haarab tolmu kinni, nii et kui tolmuharjaga keerutada, siis lendleb tolm lihtsalt lähedal olevatele teistele palkidele.

Samuti ei tohiks seinu pesta keemiliste vahenditega, see peaks olema suhteliselt endastmõistetav, et loodusliku seina kallale nendega ei minda.

Kuidas puhastada ja millega?

Palkmaja siseseinte puhastamiseks kasuta sooja vett ja froteekäterätikut. Eelnevalt ei ole tarvis tolmu kokku pühkida, sest niiske rätikuga pühkimine teeb oma töö korralikult. Eriti head on vanad nõukaajast pärit rätikud, mis ei aja ebemeid ja on hästi imavad. Iga seinajupi järel raputa rätik puhtaks, sest palkide küljest tuleb teinekord ka pinde või saepuru, ja seejärel loputa voolava vee all rätik puhtaks. Ämbris loputamist ei ole soovitav teha, sest igasugused osakesed, mis seinalt rätiku külge said, jäävad vette ulpima ja on kohe puhta rätiku küljes tagasi.

Enne kui asud palkide kallale, siis võta seintelt maha kõik pildid ja muu ilukraam, ja nihuta seinte äärest eemale kogu mööbel. Hoia tolmuimeja käepärast, sest sellega on hea kohe alla kukkuv tolm ja sodi ära tõmmata nii maast kui ka mööblilt.