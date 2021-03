FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Naturaalse viimistlusega elutuba Kuressaare vanalinnas

Konkursile laekus üks kaunis elutuba, mis on sisse seatud ühte Kuressaare vanalinna ajaloolisesse majja. Elutoa seinas on säilinud täies mahus paekivist tulemüür, mis on aastast 1906. Renoveerimise käigus tehti vanade lagede säilinud detailide järgi uus lagi ning viimistluses kasutati linaõlivärve. Elutoa kujundamisel on kasutatud naturaalseid materjale — kivi, tammepuitu ja nahast sisustusdetaile ning lähtutud on eelkõige praktilisusest ja mugavusest.