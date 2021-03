Unistad päris oma lossist? Imekaunis Kursi jahiloss otsib uut omanikku

Hubasele interjöörile annavad härrasmajale kohase väärikuse kõrged karniisidega peegelvõlvlaed, laerosetid, ajastutruud lühtrid ja uhked laiade laudadega põrandad. Väga hästi on säilinud tugevad tammepuust ehitusaegsete hingedega uksed ja mitmed tiibuksed. Mitmel neist on alles algupärased lingid ja muud kaunid manused.

Halli silmapaistvaim objekt on suurepärases korras originaalne tammepuust trepp. Ülemisel korrusel on säilinud algupärased laiade laudadega põrandad, puulaed ja toredad siseaknad, mis lasevad loomulikul valgusel jõuda ka hoone sügavusse.

Majas on 16 tuba ja 10 vannituba ning arvukalt abiruume. Privaatsed vannitoad on 6 toal. Lisaks on hoones kolm avarat ja uhket saali — valgusküllane peasaal, bordootoonides jahisaal ja heledates toonides muusika- ja söögisaal. Omaette sissepääsuga köök koos serveerimisruumi ja sahvriga omab ka sanitaarsõlme. Maakivist keldrivareme kõrval on marja- ja õunapuuaed ning sealt leiab ka maailmakuulsa eestlaste loodud Iglucrafti sauna.