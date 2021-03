K-rauta peatab pandeemiast tulenevalt ühepäevased hinnakampaaniad

"Pandeemiaolukorra tõsidust mõistame kõik, teisalt on hinnakampaaniad jaekaubanduse lahutamatu osa. Ka kliendid on kampaaniapakkumistega harjunud ja seavad oma poeskäigu just pakkumistega päevadele. Meie püsikliendid on harjunud, et iganädalaselt kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäeviti on K-rautal 30-protsendiline allahindlus kõigile toodetele ning neil päevil külastas meie poode 2–3 korda tavapärasest rohkem kliente," lausus Kesko Senukai Estonia juht Donatas Zalobaitis. "Kujunenud olukorra valguses üritasime leida omalt poolt võimalusi muuta ostlemine meie poodides turvalisemaks, mistõttu otsustasime selle kampaania peatada."