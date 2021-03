FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Rahulik ja valgusküllane elutuba

Konkursile saabusid pildid ühest armsast ja hubasest elutoast, mis mõjub valgusküllaselt ning on kujundatud põhjamaistes toonides. Et kõik ei oleks liiga hall ja hele, siis diivanilaud ja TV-alus on valitud mustade detailidega. Samuti annavad tumedamaid kontraste elutoa köögipoolses osas asetsev söögilaud ja -toolid. Elegantselt mõjub valge õhuline tüllkardin, mis toob tuppa avarust, luksust ja valgust. Muidugi ei puudu piltidelt ka hea sõber spanjel Poppy, kes poseerib igal pildil suurima rõõmuga. Heleda sisustuse puhtana hoidmine on paras väljakutse, kui kodus on väike koerake. Sellepärast on enamus ajast ka diivanil pleedkatted, mis said hoolikalt valitud, et sobiksid interjööri ja diivani värviga.