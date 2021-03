Kuidas väärtuslikke klaasesemeid kodustes tingimustes õigesti puhastada?

Nagu eelpoolgi öeldud, siis klaasi “haigust” ei ole võimalik pöörata ega peatada. Ainus, mida teha saab, on seda aeglustada, pestes selle pinnale tekkiva aluselise kihi maha ning hoides eset stabiilsetes tingimustes kuivas hästi ventileeritud ruumis. Nii tuleb klaasi pesta siis, kui see muutub häguseks.

Eelistada tuleb käsitsi pesemist. Klaasi puhul on oluline valida neutraalsed või kergelt happelised puhastusained. Mida lühem on puhastusaine koostise nimekiri, seda parem — see tähendab, et ei mingeid lõhna- ega pehmendusaineid! Eseme võib panna puhastusainega rikastatud sooja vette likku ning seejärel hea pehme märja švammiga pind üle käia. Pudelite jaoks on olemas mitmes mõõdus harju. Lõpuks tuleb ese korralikult loputada ja kuivatada. ERMis kasutatakse loputamiseks deioniseeritud vett, sest see ei jäta klaasi pinnale mineraalainete kihti, mida näiteks Tartu kraanivesi lahkelt jagab.