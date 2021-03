Kuidas söögituba õige kujunduse abil elama panna

Valgusti — olgu selleks industriaalne rippvalgusti, retrostiilis kuppel või uhke lühter — on ruumi üks peamiseid aksessuaare, mis rõhutab kujundusstiili ja määrab söögilaua asukoha. Ruumi sisustades tuleb võimalikult vara mõelda nii laua kui ka valgusti paigutusele, et saaks vajalikud eeltööd teostatud ning elektrijuhtmed remondi või ehituse käigus õigesse kohta veetud. Oluline on meeles pidada, et valgusti paikneks täpselt laua kohal, mitte üksildaselt keset ruumi. Valgusti õigesse kohta nihutamine ei pea tähendama põhjalikku remonti — pinnapealsete kangasjuhtmete abil on lihtne valgustit ühest kohast teise tõsta.

Söögitoas võtame vastu külalisi, veedame aega oma lähedastega või lihtsalt iseendaga. See on ruum, kus on oluline tunda end hästi ja kuhu on alati kõik oodatud. Söögituba võib olla osa nii köögist kui ka elutoast või tegelikult asuda täpselt nende kahe vahel, kuna sellist lahendust soodustavad tänapäeval meie eramud. Kuidas seda erilist ruumi aga kujundada nii, et seal tunneksid end võrdselt hästi nii pereliikmeid kui ka külalised?

Millist mööblit valida?

Söögilauda ja toole on võimalik soetada enamasti komplektina, kuid aina rohkem on inimestel julgust katsetada ja kombineerida ka erinevaid stiile. Tegelikkuses võib iga tool olla vabalt eri ooperist ning sellegipoolest moodustada söögilauaga ideaalse terviku. Oluline on jälgida, et ülejäänud mööbel ja aksessuaarid hoiaksid ühte joont, sest siis püsib üldmulje maitsekas ega muutu häirivalt kirjuks.

Visuaalselt rohkem avarust saab luua kasutades klaaslauda või läbipaistvaid plastiktoole. Esimese hooga võib pähe tulla kõige odavam aiamööbel, ent tänapäeval on saadaval ergonoomilise vormiga mugavad disaintoolid (näiteks nn. ghost chair), mis on valmistatud kvaliteetsest plastikust. Plastiktoolid sobivad suurepäraselt naturaalse puitlaua ümber ja toolidele võib aksessuaariks lisada lambanahad — tulemus on äärmiselt õdus ja skandinaavialikult elegantne.

A post shared by Leah Kouba (@dakotabrooksdesign) on Jun 22, 2017 at 9:40pm PDT

Väiksema söögilaua juurde on nutikas soetada ratastel funktsionaalne abilaud, kuhu saab paigutada näiteks veekarahvini, leiva ja muu vajaliku. Abilaud tagab, et kõik vajaminev oleks mugavalt käeulatuses. Hubasust ruumi ja soojust jalgadele lisab kindlasti laua alla asetatud vaip. Vaip annab võimaluse katsetada ning lisada ruumi mustreid ja värve. Oluline on meeles pidada, et vaiba mõõdud peavad olema suuremad kui laud ise, vastasel juhul võib tulemus osutuda visuaalselt kohmakaks.

Asetage lauale võimalikult palju lilli, rohelust ja maitsetaimi. Need annavad ruumile meeldiva aroomi ning mõjuvad rahustavalt. Kui lauale ruumi selleks hästi ei jagu, riputage lillepotid hoopis lakke. Mänguline ja loov lahendus on igas ruumis alati teretulnud. Mis puutub lauanõudesse, siis ärge hoidke kalleid serviise erilisteks sündmusteks, sööge ja nautige nendel toitu ka kõige hallimal argipäeval. Seda ka üksinda olles. Ilusad tadrikud, kausid ja teetassid loovad meeleolu ning lisavad meie argipäeva vajaliku annuse luksust. Hästi sisustatud ja mugav söögituba on tunduvalt olulisem investeering kui moodne teler ja lai diivan. Laua taga, pere keskel, maitseelamuste, maheda muusika saatel sünnib kordades rohkem emotsioone ja lähedust, kui seda pakub üks teleriekraan.