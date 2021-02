FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Värviküllane elutuba Pärnu jõe ääres

Pildid saatis konkursile aastaid Londonis elanud ja suvel tagasi kodumaale pöördunud Liis, kes tüdines elamisest renditud ja kellegi teise poolt disainitud kodudes. Unistuseks oli päris oma käe järgi kujundatud kodu, mis hiljuti ka täide läks. Pärnu jõe ääres asuv korter paistab silma ruumika ja avatud elutoaga, kus on mõeldud nii mugavusele kui ka helgetele ja rõõmsatele värvidele. Elutoa osaks on ka köök, kuna kodus, kus armastatakse palju külalisi võõrustada ju muudmoodi ei saa!

Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!