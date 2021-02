FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Skandinaavialikult helge elutuba, mis võlub maheda koloriidiga

Konkursile laekus üks hubane ja armas elutuba, mis on kujundatud põhjamaiselt heledas koloriidis. Konkursile pildid saatnud Rigne sõnul on kodutunde loomisel toetutud põhiliselt lihtsusele, sest lihtsuses peitub ilu. "Meie kodus on läbivalt esindatud soojad, maalähedased ja heledad toonid, mis peegelduvad ka meie elutoas. Austame väga skandinaavialikku stiili ja oleme üritanud seda ka enda koju sisse tuua." Elutoa kujundamisel on püütud säilitada avarust. Kuna peres on kaks väikest last, siis on mõeldud sellele, et neil oleks turvaline, aga samas ka piisavalt ruumi mängida.