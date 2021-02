FOTOD | Sinise, musta ja valgega kujundatud tilluke korter

36 ruutmeetril paiknev elamine on lihtne ja põhjamaine ning renoveeritud äärmiselt säästlikult. Palju leiab vana ja korda kõpitsetud mööblit ning ise tehtud lahendusi. Võtmesõnaks tervikliku ja harmoonilise interjööri kujundamisel ongi just tasakaalukas värvipalett. Tulijat tervitab tumesinine esik, kuhu on meisterdatud lihtsad riiulid. Säilitatud on 1920ndatel ehitatud kortermajas levinud vanamoodsad sahvrid, mis asendavad nüüd mahukat garderoobikappi.