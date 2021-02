FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Soe, puidune ja kodumaast inspireeritud elutuba Barcelonas

Konkursile laekus ühe väliseestlase elutuba Barcelonas, kus on elatud juba üle seitsme aasta. Elutoale on tehtud täisremont ja sisustamise juures oli oluline, et pisike elutuba oleks siiski avar ja hubane. Kõige tähtsam oli kujundamisel eestiliku ja “puiduse” kodu loomine.



Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!