Kuidas köögimööblit värvides hea tulemus saavutada ja tüüpilisemaid vigu vältida?

Kui kappidel on mingeid nähtavaid vigastusi või kriimustusi, siis jäävad need värvi alt välja paistma ning sellega tasuks arvestada. Aega tuleb planeerida vajadusel pahteldamisele, pahtli kuivamisele ja lihvimisele. Ka värvi tahavad pinnad saada reeglina kaks kihti ning nende vahele võiks jätta piisavalt kuivamisaega. Ka liiga vara kappe tagasi panema hakates võid värvi vigastada ja sellegi tööga ei tasuks kiirustada.

2. Kappide puhastamata jätmine

Hoolimata sellest, et arvad, et su köök on puhas, tuleb köögikapid enne värvima asumist siiski puhtaks pesta. Vastasel juhul juhtub see, et kui värvid rasvase ukse üle vee baasil värviga, ei jää värv puidu külge kinni. Köögipindadele on kogunenud ka silmaga nähtamatut rasva ja mustust, seega tee pind enne töödega alustamist kindlasti puhtaks.

3. Ei viitsita kapiuksi eest ära tõsta

See on äärmiselt oluline, et esimese asjana enne värvima asumist võtaksid kappidel uksed eest ning tõstaksid riiulid ja sahtlid välja. Mõned inimesed üritavad kappe värvida ilma seda tegemata, ka hinged ja riiuli- ning sahtlikandurid jäetakse oma kohale. Selline asi pole pikas perspektiivis tark tegu. Värv hakkab nuppude, käepidemete ja hingede ümbert kildhaaval murduma ja ära kukkuma mõne kuu pärast. Ja kui värv juba murduma hakkab, pead kogu mööbli värvist puhtaks lihvima. Seega — säästa end sellest tööst!

4. Jätad uste, sahtlite, riiulite ja furnituuri sildistamise vahele

See, mis kord kusagil on olnud, peab pärast oma kohale ka tagasi minema. Seega on kasulik kasutada nummerdatud silte, et sul meeles püsiks, kus miski asi asus. Kleebi iga äravõetud osa tagaküljele kleeps või teibitükk ja kirjuta number peale, sellest piisab.

5. Jätad liivapaberiga nühkimise vahele

Isegi siis, kui köögikapid on peaaegu ideaalses seisundis, pead need liivapaberiga üle käima, et värv pinnale kinni jääks. Kasuta keskmise karedusega liivapaberit (150-200) ning töötle kõik pinnad sellega üle. Eesmärk ei ole mitte vana pinnakatet üleni maha lihvida, vaid muuta läikiv pind matiks ja uuele värvile nakkuvaks.

6. Köögikapid pole enne värvimist tolmust puhtad

Tõmba kapid enne värvima asumist tolmuimeja või mikrofiiberlapiga üle veel enne, kui pintsli värvipotti pistad. Ka väike tolmukogus (lihvimise tulemusena) kapil võib kogu su suure töö ära rikkuda. Pind muutub krobeliseks ja näeb välja selline, nagu sa oleksid värvinud liiva. Asja parandamiseks pead kogu mööbli uuesti liivapaberiga üle töötlema ja seejärel taas värvima.

7. Valid vale tooni

Loomulikult on iga värvitoon, mille sa oma kööki valid, õige. Aga köögimööbli puhul peaksid tegema õige valiku esimesel korral. Kappide värvimine ei ole küll kuigi raske, kuid see pole ka selline töö, mida sa ikka ja jälle uuesti tahaksid teha, kui värv ei meeldi enam. Värvi esmalt testriks üle üks suurem näidispind, et vaadata, kuidas toon sulle tundub. Riputa see köögis kappide kõrvale üles. Siis saad otsustada, kas see tõesti on just õige värv.