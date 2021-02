AASTA KODU | Eesti kauneim kodu ja aed on valitud!

Aasta Kodu žürii liikme, K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina hinnangul on pererahvas lähtunud põhimõttest, et iga ruum ei pea olema küll ise nägu, aga igal ruumil peab olema iseloomu. Sestap on siin nii korduvaid materjale kui ka korduvaid värve, mida täiendavad omanäolised aktsendid. „Kontrastide mäng on nii osav, et ei muutu üheski toas väsitavaks – valget ja musta värvitooni on kombineeritud sooja puiduga, tekstiile tasakaalustatud nahaga, klaasi metalliga. Tervik on saanud soe, hubane ja valgusküllane, nagu üks tore kodu olema peab,“ ütles Tsufarina.