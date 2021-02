15 nippi väikese köögi planeerimiseks

1. Mõtle läbi köögi lahendus

Selleks on muidugi väga hästi läbi mõeldud panipaikade, kappide ja sahtlite süsteem, sest ega see, et sul on väike köök, ei tähenda seda, et sa süüa ei teeks, eks ole? Võib-olla pakud sa vahel külalistele viiekäigulist õhtusööki ja selleks on vaja päris palju köögitarvikuid, millel peab olema oma koht.

2. Hoia köögis ainult vajalikke asju

Kui suudad köögi üleliigsest kolast vaba hoida, siis on see juba pool võitu. Väikses köögis ei ole palju ruumi nipsasjadele. Mõnikord küll õnnestub siia-sinna ühtteist sokutada, aga pigem ikka vähem kui rohkem.

3. Kasuta ära ka seinad

Kui sul on piisavalt ruumi asjade jaoks ja ülihea kapilahendus, siis sa võid seina tühjaks jätta. Aga väikses köögis on iga ruutsentimeeter arvel ja sellepärast oleks hea mõte seinad kogu ulatuses ära kasutada.

4. Köögitarvikud saab ka seinale panna

Seinale saad kinnitada näiteks noahoidja ning maitseainetopsid, et tööpind oleks vaba. Samuti võid seinale kinnitada potid-pannid, kui see sisekujundusele kasuks tuleb.

5. Kasuta ära lagi

Riputa lakke näiteks potid ja kastrulid nagu ühes vanas taluköögis. Kutsu konksude jm paigutamisel vajadusel asjatundja appi.

6. Läbipaistvad toolid muudavad ruumi õhulisemaks

Kui su väikses köögis on ka söögilaud, siis saad seda kõige paremini õhuliseks muuta läbipaistvate plastmasstoolidega (need peaksid siiski üldise interjööriga kokku sobima).

7. Toolide asemel saab kasutada ka panipaigaga pinki

Kui sulle plastmasstoolid ei meeldi, siis võid kasutada pinki. Pink võtab vähem ruumi kui toolid ja kujutab endast ka suurepärast hoiupaika köögitarvikutele, mida harvem vaja läheb, nagu näiteks mahlaauruti, köögikombain vms.

8. Kasuta väljatõmmatavaid tööpindu

Väikses köögis on hea lahendus väljatõmmatavad tööpinnad, näiteks lõikelaud võib olla väljatõmmatav. Ja kui selle sees on veel auk, kust saab porgandivarred ja sibulakoored otse prügikasti lükata, on see veel ka muud moodi funktsionaalne.

9. Sahtlijagajad on hea nipp