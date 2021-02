Unistad idüllilisest elamisest mõnel Eesti saarel? Vaata silmapaistvamaid müügis olevaid objekte

1. Stiilne mikromaja Hiiumaal Kalana külas, 86 000 eurot

Ruumikas kahe korrusega 2019. aastal valminud moodulmaja asub Kalana külas, merest vaid kilomeetri kaugusel. Majas saab elada aastaringselt ning olemas on korralik soojustus ja põrandaküte. Maja esimese korruse 18 ruutmeetril asuvad duširuum-WC ja kööginurk. Maja poolkorrus on ideaalne magamiseks ning seal on ruumi ca 6 ruutmeetrit. Tänu suurtele akendele on maja väga valgusküllane ja avar. Moodulmaja kahel küljel on terrass, mis seob maja sisemuse hubaselt välise õuealaga. Huvi korral leiad lisainfot Kinnisvara24.ee lehel.

2. Suur rehetalu Muhu saarel, 380 000 eurot

170 aastase ajalooga kalurikülas paiknev Jaagu-Tõnise talu peamaja on 43 meetrit pikk rehielamu tüüpi rookatusega hoone, kus on pinda 450 m2. Maja sobib hästi nii aastaringseks elamiseks kui ka turismitalu pidamiseks. Elamu paekivist osas on suur söögisaal ning toitlustuseks kohandatud köök ja sanitaarruumid. Majal on suur klaasitud veranda, magamistoad, elutuba, eraldi väiksem köök, raamatukogu, tualettruumid ja vannitoad. Taluhoovis paiknevatesse kõrvalhoonetesse on rajatud 11 magamisruumi kokku 26 voodikohaga, kaks sauna, lehtla oma viinamarjakasvandusega ja maakelder, samuti kuivati ja kasvuhoone. Huvi korral vaata lähemalt SIIT.

3. Mereäärne maja Hiiumaal Salinõmme külas, 180 m2, 285 600€

Mereäärne kinnistu asub Pühalepa vallas Salinõmme külas ning meri asub majast vaid kümne meetri kaugusel. Kahekorruselises majas on viis tuba — katusekorrusel asuvad magamistoad, esimesel korrusel avatud planeeringuga kaminaga köök-elutuba, saun ja sanitaarruumid. Rustikaalset hõngu loovat maakivi on kasutatud nii hoone välisilmes kui ka siseruumides. Kadakatega piiritletud õuealalt leiab ka suure ja avara terrassi, kust on mereni vaid mõned sammud. Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.

4. Idülliline talukompleks Muhu saarel, 190.00 m2, 159 000€