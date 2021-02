FOTOD | Vaata, millised põnevad eramud ja kortermajad kandideerivad aasta betoonehitise tiitlile

1. Ankur residents Pirital

Tellija: eraisik

Arhitekt: Tarmo Õkva, AB T-arts stuudio OÜ

Konstruktor: Orange Cube Design OÜ, Konstantin Kublov

Betoonitööd: Rapid Project OÜ

Betoon, betoontooted: Framm AS

Raketis: Doka Eesti AS

2. Laaneotsa maja Viimsis



Tellija: eraisik

Arhitekt: Joel Kopli (KUU arhitektid)

Konstruktor: Mihkel Kannelmäe (Mapri Ehitus OÜ)

Ehituse peatöövõtja: Mapri Ehitus OÜ

Betoonitööd: Evocon Grupp OÜ

Betoon: HC Betoon AS

Raketis: Peri AS

3. Korterelamu Toom-Kuninga tänaval Tallinnas

Tellija: Metro Capital OÜ

Arhitekt: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Konstruktor: Estkonsult OÜ, Skeleton OÜ, Toorprojekt OÜ

Ehituse peatöövõtja: Kiikri Ehitus OÜ

Betoonitööd: Merko Ehitus Eesti AS

Betoon: Betoonimeister AS

Betoontooted: E-Betoonelement OÜ, Consolis Latvia SIA, Betonika UAB, Swetrak OÜ, Lasbet Tootmine AS, Narva-Bark AS, Scaleter OÜ

Raketis: Peri AS

4. Torn korterelamu Tallinnas Kristiines

Tellija: Endover Seebi OÜ

Arhitekt: Ars Projekt OÜ

Konstruktor: Pikoprojekt OÜ

Ehituse peatöövõtja: Metropoli Ehitus OÜ

Betoonitööd: Konest OÜ, Betoteam OÜ, FCC OÜ

Betoon: Rudus AS

Betoontooted: Mammut Element OÜ, Framm AS, Liisbet Invest OÜ

Raketis: Peri AS

5. Uus-Veerenni korterelamud



Tellija: Merko Ehitus Eesti AS

Arhitekt: Johann-Aksel Tarbe, Tarbe Arhitektid OÜ

Konstruktor: E-Inseneribüroo OÜ (Aivar Lukk, Olavi Sooväli, Jaanus Viljamaa)

Ehituse peatöövõtja: Merko Ehitus Eesti AS

Betoonitööd: Merko Ehitus Eesti AS

Betoon: Betoonimeister AS

Betoontooted: Lasbet Tootmine AS

Raketis: Peri AS

Eesti Betooniühingu ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liidu korraldatavale konkursile „Aasta betoonehitis 2020” esitati seekord 29 ehitist. Neist nomeeriti võistlusele 21 ehitist. Konkursil on lisaks elamutele esindatud ka terve rida tootmishooneid ja avalikke objekte. Kõikide nomimentidega saad tutvuda lähemalt Eesti Betooniühingu kodulehel. Võitjad kuulutatakse välja betoonipäeval, 27. mail.