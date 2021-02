FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Hubane elutuba Soomes

Konkursile laekus üks hubane Eesti pere elutuba Soomes. Kujundus on modernne, kuid maalähedane — interjööris domineerivad looduslikud ja liivakarva toonid. Lehmanahast vaip on kerge hooldada ja praktiline valik elutuppa, kui peres on ka pisike koer.

Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!