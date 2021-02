Kuidas kujundada esikut ja luua kodust hea esmamulje?

Foto: Shutterstock

Esik loob külalistele meie kodust esmamulje ning paljudes elamistes on see tuba ka sillaks erinevate ruumide vahel. Paraku on tihti tegu kõige väiksema ja pimedama ruumiga kodus, mille lahendamine avaralt ja praktiliselt võib kujuneda parajaks pähkliks igale kodusisustajale. Loe lihtsaid nõuandeid — millist värvi kasutada, või panna hoopis tapeet ja milline peaks olema valgustus.