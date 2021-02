FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Hele ja põhjamaine elutuba uues kortermajas

Konkursile laekus üks põhjamaiselt hele ja hubane elutuba Rakverest. Korter asub uues, 2020. aastal ehitatud majas ja elutubagi on lahendatud kaasaegses võtmes. Elutoa omanikku sümpatiseerivad väga heledad toonid ja valge värv ning seetõttu said domineerivaks helged valged. Kontrastiks valiti musta värvi külgkardinad. Pilku püüab elutoas üks soliidses eas veimevakk, mis toimib suurepärase panipaigana. Elutoa südameks on mõnus lai diivan, kus telerit vaadata või sooja pleedi all natuke tukastada. Külaliste lemmikuks on söögilaud, mille ümber istuda ja juttu ajada. Suvisel ajal paistab tuppa alates lõunast päike ja siis on võimalus astuda elutoast väikesele terrassile.