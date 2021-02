Viis ideed, kuidas garderoobiustele isikupärane nägu anda

Lihtne garderoobikapp on kaetud fototapeediga ja saanud hoopis põnevama ilme — tulemuseks on võluv interjöör, mis viib mõtted uitama muinasjutulistele maastikele…

Selle projekti käigus on antud soodsale IKEA garderoobikapile palju kallim ja luksuslikum välimus. Paneelidele on kleebitud peeglid, uksed on värvitud sinakashalliks ja kapi ülaosale on kinnitatud dekooriliist.