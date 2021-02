FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Maalähedane elutuba ajaloolises palkmajas

Konkursile laekus üks põnev elutuba, mis on sisse seatud hiljuti renoveeritud ja 1918. aastal ehitatud tammepalgist majja. Sisustus on mitmekülgne ja sealt leiab nii vana ja uut ning ka ise korda kõpitsetud asju — näiteks vana raamatukapp ja diivanilaud on värvitud kriidivärvidega valgeks ja lisatud pisikesi ornamente. Samas stiilis ornamendid on kasutusel terves majas. Kõige rohkem rõõmu tuntakse suurtest klaasitud terrassiustest, kust saab suvel astuda otse päikeselisele terrassile ning talvel jälgida loomade ja lindude tegemisi. Mõnus on istuda ka tugitoolis, juua teed ja kuulata plaate. Raadio-plaadimängija on samuti ise korda tehtud — vana kest ja uus sisu.