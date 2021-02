FOTOD | Moodsalt minimalistlik kodu 19. sajandi vanglamüüride vahel

Coffey arhitektibüroo projekteeritud maja fassaad sulandub ideaalselt ajaloolisesse miljöösse — punane tellis oma rafineeritud vormis viitab kunagistele vanglamüüridele. Hoone all asuvad katakombid ja maja ise on ehitatud endise vangla surnumatja hüti asukohale. Hirmutav, kas pole? Hirmsast minevikust hoolimata mõjub avar elamine koduselt ja õhuliselt.

Valgusküllase atmosfääri loovad rohked aknad, mis avanevad interjööri mitmest suunast, sealhulgas katuselt. Hubasust loovad tulekolded, mida on elamises mitu. Üks kaminatest on leidnud koha elutoa akna all, teine köögis.