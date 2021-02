FOTOD | Luksuslik mägimaja pakub meeltele kosutust

Chalet Les Brames on kahtlemata üks kaunemaid majakesi piirkonnas. Kõrgete puude vahel ja privaatsust pakkuv, kuid ometi paistavad siia elutoa suurtest akendest oivalised vaated mägedele ja orule. Kohe üle tee asub ka Michael Schumacheri mägimaja.

Elegantse elamise ehitamisel on kasutatud puitu, looduslikku kivi ja palju leiab siin klaaspindasid. Interjööri on mööbli valinud Pascale Marchand ja kogu “pehmema” sisustuse omanik ise — hea maitse! Katsetamist eri stiilide ja soovidega jagub küllalt, sest majas on lausa kuus magamistuba, neist mõnes ka privaatne vannituba, mullivann ja kamin.