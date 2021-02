Algab tulude deklareerimine — 10 olulist aspekti, mida tasuks teada eluasemelaenu intressidest ja kinnisvara müügist

7. Maksusoodustuse saaja peab olema nii laenusaaja, kinnisvara omanik kui ka elanik



Maksusoodustuse õigus on vaid inimesel, kes on ise nii laenusaaja kui ka eluaseme omanik ja laenuga ostetud kinnisvara peab olema ka tema elukoht. Pank ei edasta maksuametile infot laenuga soetatud eluaseme omaniku kohta. Internetipangas on laenuintresside kohta eeltäidetud info nähtav kõigil eluasemelaenu võtjatel, nii põhilaenusaajal kui ka kaaslaenajal. Need laenuvõtjad, kes ei ole laenuga seotud kinnisvara omanikud, peavad oma intressimaksete info tuludeklaratsioonilt ise eemaldama.