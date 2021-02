FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Eestlase elutuba Prantsusmaal

Konkursile saatis pildid Liidia, kes on oma elu seadnud sisse Prantsusmaale ning on emaks neljale lapsele. Suurest perest hoolimata on kodu alati ideaalselt korras — nii ka päikesepoolne elutuba. Pere hindab oma kodus klassikalist stiili, mis väljendub tagasihoidlikes hallides toonides. Et elamine väga igav ja hall ei oleks, lisati ka värvi andmiseks punaseid toone.



Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!