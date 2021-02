Oma kätega ehitatud mikromaja valmis 300 töötunni ja minimaalse eelarvega

Koos abikaasa Helenaga pisikese ja funktsionaalse külalistemaja püsti pannud Leonhard Järvis ütleb, et plaan maja ehitada sündis kiirelt: “Olime juba varem internetis erinevaid väikemaju vaadanud ja silma jäi üks hea planeeringuga majake, millelt kandsime üle idee ja kohendasime enda visuaalidega sobivaks, esialgu paberil visandina. Kuna igapäevaselt puutun kokku ka CAD tarkvaraga, siis tegin järgmise sammuna lihtsad plaanid ja vaated majast ja ehitus võis alata." Paljud mõtted ja plaanid jäeti ka lahtiseks, sest ehitusel võib alati ette tulla üllatusi ning sellise kunstiprojekti juures on need heaks väljakutseks. Maja otsustati ehitada nii, et seda oleks võimalik hiljem soovi korral teisaldada või siis maha müüa.