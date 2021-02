Kodune tenniseväljak – mida planeerimisel ja ehitamisel arvesse võtta?

Unigrassi tootevalikus on modernsed ja mängijasõbralikud tenniseväljakukatted. Pakume hinna- ja jalasõbralikku kunstmuru, mille suurteks plussideks on ka lihtne hooldus ja sobivus Eesti kliimasse. Saviliivakattega tenniseväljakute sõpradele on pakkuda libistamist ja nähtavaid pallijälgi võimaldavad hübriidkatted TopClay ja TopSand, mis on oma mänguomadustelt saviliivale väga sarnased, kuid millel on tänu modernsele konstruktsioonile mugavamad mänguomadused ja mis sobivad hästi ka põhjamaisesse ilmastikku. Samuti leiab Unigrassi valikust klassikalise kõvakatte ja sisetingimustesse sobiva vaipkatte.