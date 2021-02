FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Ajatu hõnguga elutuba Mustamäel

Konkursile saatis pildid Katri, kelle elutuba ühes Mustamäe pisikeses korteris on kujundatud klassikaliselt ajatus võtmes. Toas domineerivad tumedad ja maalähedased toonid, mida täiendavad ajatu joonega valgustid ja elutoamööbel. Ruumi keskmes on suur ja mugav diivan, kuhu võikski istuma jääda…



Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!