FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Rõõmus elutuba lillede ja kassidega

Konkursile saatis pildid Luule, kes on aastaid elanud oma vanas majas remondist unistades. Hiljuti jõudis kätte siiski üks kaunis päev, kus sai olenemata madalast eelarvest remondiga pihta hakata ning kõik tööd tuli endal ära teha. Algajana ei teadnud julge ja rõõmsa elutoa omanik remondist midagi, kuid elutuba sai just selline, nagu vaimusilmas seda ette kujutati — lilleline, rõõmus ja inspireeritud loodusest.



Auhinnaks on puhta retrodisainiga diivanvoodi Art, mis eristub teistest just oma kõrgete jalgade poolest. Kergesti lahtikäiv mehhanism, suured pehmed seljapadjad ning mugav istumine tagavad lihtsa kasutusmugavuse. Istmeosa all on väike pesukast, kuhu saab ilsti mahutada näiteks voodipesu. Auhinna väärtus on 1000 eurot ja meelepärase kanga saab auhinna võitja ise valida!