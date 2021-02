Viis ohumärki, mis vihjavad, et vannituba vajab kiiresti värskenduskuuri

1. Vannituba lõhnab halvasti. Kui tunned vannitoas kopitanud lõhna, on see kindel märk sellest, et ruum vajab renoveerimist. Tõenäoliselt pead üle vaatama, kas WC-pott on korralikult kinnitatud ja ega vannitoas ei ole hallitust. Hallitus ei ole ainult esteetiline probleem — näiteks kipsplaadiga ehitatud vannitubades võivad niiskuse mõjul levida ohtlikult mürgised hallitusseened. Samuti tasub veenduda, et ventilatsiooniga oleks kõik korras, sest enamasti viitab kopituselõhn just vigadele ventilatsioonis ning suure tõenäosusega on põhjus selles, et niiskus ei pääse ruumist välja. Kõige lihtsam on lahendada olukorda sundventilatsiooniga.

2. Iganenud värvilahendus. Aastate jooksul on moes olnud erinevaid värve, mustreid ja tekstuure. Aja möödudes tunduvad paljud lahendused aga ajast ja arust. Kui vaatad igal hommikul tülpinud pilgul oma1990-ndate lõpus seotatud kahhelplaate, siis ehk on nüüd aeg need lihtsalt millegi värskemaga üle plaatida? Sisekujundajad soovitavad ajatut musta, valget ja halli. Need värvid näevad alati head välja ja ei mõju ka mõne aasta möödudes vanamoelisena. Hetkelised trendimustrid võivad see-eest juba paari aasta pärast väsitavalt mõjuda. Kui vannituba on pisike ja pime, siis on nutikam kasutada heledamaid toone, mis ruumi avaramaks muudavad.

3. Kehv valgustus. Kui vannitoa valgustus on ebapiisav, võib probleemi lahendada üsna lihtsalt — osta võimsam valgusti. LED-ribadega saad aga valgustada näiteks ka kapiääri, mis lisavad mõnusalt hubast aktsentvalgust.

4. Ruumipuudus. Kui asjad ei taha vannituppa ära mahtuda, siis vaata üle, kuidas ja kuhu on asjad paigutatud. Võib-olla leidub ruumis mõni koht, kuhu sobiks ideaalselt kapp, millesse saaksid paigutada kõik vajaminevad kreemid ja šampoonid. Suuremat remonti planeerides on aga võimalik kavandada nutikaid ruumi eripärasid arvestavaid panipaiku ning mõelda eritellimusmööbli eelistele.

5. Lekked. Kui märkad laes kobrutavat värvi või niiskuselaike või kummitab vannituba hoopis veider kopituselõhn, võib see anda tunnistust sellest, et torudega ei ole kõik päris korras ning et probleem vajab kiiret reageerimist. Mõnikord võib olla probleemiks ka dušialus või vann, mille alla satub vett, sest vee tõrjumiseks tehtud silikoonriba on ajaga kas kahjustada saanud või osaliselt ära tulnud.