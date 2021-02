Foto: Unsplash

Kui sügisel hõisati, et kinnisvaraturg on kriisist edukalt taastunud ja muutunud üliaktiivseks, siis sobiva kodu leidmine ostusoovi korral võib praegu kujuneda siiski keerukaks. Nõudlus on kinnisvaraturul suurem kui pakkumine ning heas korras eluasemeid tuleb paljudes piirkondades tikutulega taga otsida.