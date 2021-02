Kandideerimine Aasta Tehasemaja konkursile on avatud

Aastate jooksul on tehasemajade konkursil osalenud üle 200 Eesti majatehase objekti. Eelmisel aastal võidutses Arca Nova Element OÜ poolt teostatud terviklik ja mahukas puitmajade arendusprojekt Norras. Ka selle aasta konkursile on üksikprojektide kõrval oodatud puidust hoonete kompleksid. Puitmajade tootmissektor on Eesti üks suurimatest eksporditulu allikatest ning konkursi võidust on kujunenud üks hinnatuim tunnustus sektori ettevõtete jaoks.