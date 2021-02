FOTOVÕISTLUS "Minu stiilne elutuba" | Sinine elutuba stalinistlikus majas

Konkursile saabus üks põnev sinine elutuba, mis on sisse seatud Lasnamäel asuva stalinistliku maja katusekorrusele. Katuseviilu alune tsoon on nutikalt lahendatud ja sinna on sisse seatud mugav istumispaik. Toonidest on tehtud valik siniste ja sinakashallide varjundite kasuks, et luua elutoast mõnusalt lõõgastav paik, kus peale tööpäeva puhata. Teleka kõrval on ka elutoatsooni jääv trepp, mille sisse on tehtud praktiline panipaik - sinna mahub ära näiteks pesumasin, mis vannitoas liialt ruumi võtaks.