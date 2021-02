Häid nippe, kuidas pisike elutuba näiliselt suuremaks muuta

Diivanilaud võib olla nii suur kui ka väike



Suuremat sorti diivanilaud õigustab end juhul, kui see täidab mitut funktsiooni. See võib olla lisaks lauale veel näiteks hoiustamiskohana kasutusel. Selliseks lauaks sobib hästi mõni väiksem vana kirst või kast. Lausa kolme ülesannet saab täita tumba. Aseta sellele kandik ja su tumba on laud. Hoiusta tumba sees ajakirju või pleede ning su tumba on panipaik. Ja kui külalisi on rohkem, võib tumba täita ka istekoha rolli. Väike lauake on mugav seetõttu, et seda saab lihtsasti liigutada ning jällegi suurema rahvahulga korral taburetina kasutada. Heaks variandiks on ka lahtikäivad ja üksteise alla kohandatavad diivanilauad.