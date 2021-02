ENNE JA PÄRAST | Noore pere kodu Peipsiääres on täidetud taaskasutuse ja nutikate lahendustega

Foto: Anna-Liisa Krumm

Mitte kõik ei unista elust mõnes pealinna trendikas uusarenduses — üks noor pere on rajanud võluva kodu Peipsi äärde ning äratanud vaid viie kuuga uuele elule remontivajava korteri ahiküttega paneelmajas. Ka sisustatud on see kadestamisväärselt hea maitse ja nutikate lahendustega ning seda suhteliselt madalast säästueelarvest hoolimata.