Õhupuhasti kupatab toast viirused välja

Viirus on lihtsalt öeldes üks tüütu tegelane, kes tohutul kiirusel paljuneb ja seeläbi ümbritsevaid naaberrakke nakatab. Viiruseid on eri suuruses ja kujus, kuid suures plaanis saab neid jagada DNA- ja RNA-viirusteks. RNA-viirused, nagu koroona, gripp, HIV, mumps ja leetrid, on ühed kõige vanimad inimesi mõjutanud viirused. Võrreldes DNA-viirustega on need märksa ebastabiilsemad, kuigi väga kiire paljunemisvõimega.