Renoveerimist vajav korter – kas tasub osta?

Klient, kes otsib korterit investeerimise eesmärgil, et see siis uuesti müüki panna või hoopis välja üürida, on väga huvitatud headest pakkumistest otse maakleritelt veel enne, kui need avalikku müüki jõuavad.

Renoveerimist vajava maja ostu puhul tuleks kindlasti kaasata mõni ehitusspetsialist, kes oskaks renoveerimismahtu ja vajadust hinnata.

Kui endal jääb oskustest puudu, siis oskab ka maakler näha ja suunata tähelepanu võimalikele riskidele ning aidata hinnata vajadust eksperdi kaasamiseks.

Korteri renoveerimisel on kõige kulukamad ruumid köök ja vannituba. Lihtsamad tööd koos materjalidega, näiteks seinte värvimine või tapeetimine ja laminaadi paigaldus, võib saada tehtud umbes hinnaga 50–100 €/m2, arvestades toa põrandapinda. Vannitoa ja köögi kulud tuleb kindlasti eraldi arvestada, kuna nende hind on kallim.

Tavalise renoveerimist vajava tüüpkorteri ruutmeetrihind jääb 1000–1300 euro vahele. Alati peab arvestama ka seda, et hinnad on mõjutatud paljudest asjadest. Juba näiteks sellest, kas renoveerimistööd teeb inimene ise või palkab kellegi, milliseid materjale kasutatakse jne. Üks soovitus on kindel: kogu kulude kalkulatsioon tuleb ära teha ja hinnata läbi kõik nüansid.

Soovitused, kui osta renoveerimist vajav korter

1. Asukoht. Kas asukoht on piisavalt atraktiivne? Kes on naabrid ja milline on kogu muu keskkond selles piirkonnas?

2. Milline on kortermaja seisukord ja millised on korteriühistu plaanid?

3. Võrrelda turuhinda ostu hetkel ja arvutada välja võimalikud renoveerimise kulud.

4. Kinnisvara seisukorra hindamiseks kaasata eksperte!

5. Arvutada kõik ostmise ja renoveerimise kulud kokku ning võrrelda siis kinnisvara turuväärtust ehk ruutmeetrihinda samaväärsete korteritega.

Kinnisvara ostetakse küll emotsioonist, kuid mõelda tasub ratsionaalselt!

KoduLine aitab nii kinnisvara müüjat kui ka ostjat, sest müügiks värvatud maakler saab ühtlasi aidata ka uue kodu ostmisel. Seda õiget kodu otsides on nüüd võimalik oma ostusoov sisestada ka Eesti esimesse ostukuulutuste portaali, kus on võimalus saada otse maakleritelt nii avalikke kui ka mitteavalikke pakkumisi.