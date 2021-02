Sisekujundaja annab nõu, kuidas luua praktiline kodukontor

Tool on kodukontori tähtsaim mööbliese



Ebasobiv istumiskoht keerab selja tuksi ja investeering valutava selja ravimisse on alati suurem kui investeering korralikku töötooli. Tegemist võib olla reguleeritava kontoritooli või ka mõne muu ergonoomilise tooliga, peaasi, et sellel on toetav ja mugav seljatugi ning võimalusel ka käetoed. Kontoritool ei pea olema kontorile omaselt hall ja silmatorkamatu, selle võib valida ka erksa ning interjööri sobituva laheda disainiga.