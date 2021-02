Eesti mikrohotell kandideerib Euroopa ühele tähtsamale arhitektuuripreemiale

Maidla loodusvilla nime all tegutsev hotell valmis eelmise aasta augustis ning selle ainus numbrituba on olnud talvehooajal pea pidevalt broneeritud. Mõte täiesti eraldatud paika rajatud mikrohotellist, kus ööbija näeb aknast puutumatut Eesti soomaastikku ning suurema tõenäosusega põtru ja rebaseid kui teist inimest, tekkis mikrohotelli idee autoril Ragnar Sassil mitu aastat tagasi diginomaadina mööda ilma reisides. “Enne kui me Maidlas alustasime, vaatasin sarnaseid paiku 87 riigis üle maailma: kui tahad luua kordumatut elamust, siis peab olema julget mõtlemist — ideed on ahvatlevad siis kui need on piisavalt hullud. Me tahame Maidlasse luua värava, mis toob Eestisse nõudliku turisti — kes otsib puutumatust loodusest elamust ja tahab kogeda tipparhitektuuri. Mari mõistis meid poolelt sõnalt: ta oskab arhitektina suhestuda loodusega, konkreetse kohaga ja kavandada hoone looduse sisse seda paika rikkumata. Ehituse käigus tekkis pidevalt reaalseid olukordi, kus Mari mõõtis platsil sentimeetreid, et ühtegi kaske ei peaks maha võtma. Hea meel on, et see põhjalikkus on nüüd Miesi preemia nominatsiooniga tunnustust leidnud.”