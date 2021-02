Köögidisainer Hiie Härm tänavustest köögitrendidest

Hästi palju on tõusnud kuumavee segistite müüginumbrid mujal maailmas. Jah, see segisti on esmapilgul küll päris hinnaline, aga rohkem hinnatakse seda säästlikkust ja mugavust, mida ta pakub. Praeguses kodukontorite perioodis on paljudel inimestel vajadus zoomi koosolekute vahel teha kiiresti tassike teed või kohvi. Siis on hästi mugav, kui saad kuuma vee kohe kraanist lasta. Rõhutatakse ka seda, et näiteks kuumavee kannuga keedetakse märksa rohkem kuuma vett, kui korraga vaja läheb ning mõnikord soojendatakse seda veel teistkordagi. See aga on energia raiskamine.